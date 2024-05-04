Первый пришел: Си Цзиньпин едет налаживать связи с ЕС

Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это первый визит китайского лидера в Европу за пять лет, что свидетельствует о намерении Пекина наладить отношения с ЕС на фоне торговых споров с Брюсселем и упреков в поддержке Москвы.
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