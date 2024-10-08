Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Да дело не в том, что он - хороший или плохой актер. И ОТВЕТИЛ или нет за ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Дело в том, что этот ЖИД ТРАД...Танкист Ефремов х...
  • Надежда
    И какое отношение все эти неприятные... рожи имеют к России, кто этих самозванцев избирал "правительством в изгнании"...Форум "Свободная ...
  • Живых Анатолий
    Дебилы, бля....Форум "Свободная ...

Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

«После 15 месяцев непрерывного участия во многих самых кровопролитных сражениях масштабной войны на Украине элитная 47-я механизированная бригада украинской армии в начале прошлого месяца наконец покинула восточную линию фронта, забрав с собой выжившие на поле боя танки M-1 Abrams американского производства, которыми был оснащен единственный танковый батальон подразделения», – говорится в публикации штатного военного автора Forbes Дэвида Экса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх