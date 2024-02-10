Хойсген заявил, что опасения Шольца по передаче Taurus Украине необоснованные

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи дальнобойных ракет Taurus Украине необоснованны.
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