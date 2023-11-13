День Службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России

Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации В современном мире всепроникающего интернета, кибервойн и развитых информационных технологий как никогда актуальна фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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