Сильно не худейте: ученые выяснили, что люди с жирком на талии умнее, чем худосочные

ВОЗ признала ожирение глобальной эпидемией нашего века. Избыточный жир повышает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней, он губит печень и суставы, может быть причиной бесплодия и даже некоторых видов рака.
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