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Захарова обвинила МОК в дискриминации Белоруссии и русофобии

Захарова обвинила МОК в дискриминации Белоруссии и русофобии

Представитель МИД раскритиковала отстранение спортсменов из России и Белоруссии от Олимпиады.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Олимпийские сборные России и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов.

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