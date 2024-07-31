Захарова обвинила МОК в дискриминации Белоруссии и русофобии

Представитель МИД раскритиковала отстранение спортсменов из России и Белоруссии от Олимпиады.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Олимпийские сборные России и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов.