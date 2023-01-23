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В Петербурге заключили под стражу телефонного мошенника

В Петербурге заключили под стражу афериста, который обманул пенсионерку на 230 тысяч рублей. Оказалось, что злоумышленник действовал по уже проверенной схеме — он представился полицейским в телефонном разговоре, и женщина действительно ему поверила.

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