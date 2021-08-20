Военный трибунал, импичмент Байдену и возвращение Трампа: Бэннон о бегстве США из Афганистана

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бывший старший советник президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон представил свой сценарий развития ситуации в Соединенных Штатах после бегства американских сил из Афганистана.
ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бывший старший советник президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон представил свой сценарий развития ситуации в Соединенных Штатах после бегства американских сил из Афганистана.
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