Песков: Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в победе нынешнего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если то решит баллотироваться, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии