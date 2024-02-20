О необоснованных репрессиях военспецов, в которых обвиняют Сталина

Игорь

Если бы не Иосиф Джугашвили(Сталин) то не было бы ни СССР ни России! Деды наши в атаку поднимались "За Родину, за Сталина!" А скрытый пидар Хрущ выпустил из тюрем зэков, либерастов. бендеровцев и прочую шваль. Последствия этого мы сейчас и пожинаем. Храни, господи, наших бойцов! Парни берегите себя, возвращайтесь живыми...