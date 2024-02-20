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Закон и Порядок

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О необоснованных репрессиях военспецов, в которых обвиняют Сталина

О необоснованных репрессиях военспецов, в которых обвиняют Сталина

Официальная биография И.В. Сталина - бледное подобие того, чем на самом деле была наполнена его жизнь, какие события, личные качества способствовали формированию государственного деятеля такого уровня.

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Комментарии
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Игорь
Если бы не Иосиф Джугашвили(Сталин) то не было бы ни СССР ни России! Деды наши в атаку поднимались &quot;За Родину, за Сталина!&quot; А скрытый пидар Хрущ выпустил из тюрем зэков, либерастов. бендеровцев и прочую шваль. Последствия этого мы сейчас и пожинаем. Храни, господи, наших бойцов! Парни берегите себя, возвращайтесь живыми...
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