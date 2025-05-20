Журналист вошел в чат: как секреты США оказывались в руках всего мира

РИА Новости/Юки Ивамура В марте главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.
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