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Разработка грунта в зимних условиях — технологии и практические советы

Разработка грунта в зимних условиях — технологии и практические советы

Разработка грунта в зимних условиях — это один из самых сложных этапов строительных работ, когда низкие температуры приводят к промерзанию почвы и значительно усложняют выполнение земляных работ.

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