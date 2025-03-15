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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Киселев: «Если мне скажут завтра, что надо готовиться к Олимпиаде – я на стадионе буду жить! Буду умирать там!»

Киселев – чемпион России-2023 на дистанции 110 м с барьерами и победитель финала серии «Снежная королева-2025» на 60 м с/б.

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