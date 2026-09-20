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Чемпионат Шотландии. «Селтик» сыграет с «Рейнджерс»

«Селтик» встретится с «Рейнджерс» в матче 7-го тура шотландского Премьершипа. «Селтик» лидирует в таблице с 18 очками после 6 матчей.

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