Раскрыты 3 «годных» лайфхака, как открыть машину с замерзшим замком без трат

Замерзшие дверные замки в автомобилях в преддверии наступления зимы в России далеко не редкость. Чаще всего причиной этой проблемы становятся длительные осадки, либо мойка машины под высоким давлением, когда в замочную скважину попадает влага и затем под воздействием низких температур замерзает.