В Кемеровской области полицейские в торжественной обстановке вручили подросткам первые паспорта

В Юрге честь Дня Конституции Российской Федерации 18 юных горожан получили свои первые паспорта. Главный документ гражданина России юношам и девушкам вручили начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» полковник полиции Наталья Калугина, заместитель главы города Людмила Кузьменко и помощник Юргинского межрайонного прокурора Артем Кондратюк.
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