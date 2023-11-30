Полить грязью за 100 тыс. евро: пранкер Сорян узнал у Галкина*, за сколько тот готов высказаться о родине

Максим Галкин* давно перешел на корпоративы, маленькие концертные залы и мероприятия, где он может заработать на свое проживание, ведь после побега из России и оскорбительных речей в адрес родины заоблачные гонорары в России ему не светят, а за рубежом никто такие деньги не предлагает.