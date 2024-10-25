Гражданин Узбекистана был арестован за попытку дачи взятки в аэропорту Самары

В Самаре была предпринята попытка дачи взятки гражданином Узбекистана. Мужчина попытался передать денежную сумму одному из сотрудников пограничного контроля в аэропорту Курумоч, но представитель пограничной службы отказался принять деньги.
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