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Гражданин Узбекистана был арестован за попытку дачи взятки в аэропорту Самары

Гражданин Узбекистана был арестован за попытку дачи взятки в аэропорту Самары

В Самаре была предпринята попытка дачи взятки гражданином Узбекистана. Мужчина попытался передать денежную сумму одному из сотрудников пограничного контроля в аэропорту Курумоч, но представитель пограничной службы отказался принять деньги.

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