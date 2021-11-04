Дочь требует у родителей оформить на нее дарственную на квартиру, чтобы ничего не досталось сестре: она родителям не помогает

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяДочь требует у родителей оформить на нее дарственную на квартиру, чтобы ничего не досталось сестре: она родителям не помогает— Я так расстроена, не передать, — рассказывает семидесятилетняя Нина Борисовна. — Всю ночь не спала!.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛАНА ЯДа,это справедливо! У младшей дочери есть муж,его родители,которые могли бы посидеть с детьми,а она могла поехать и помочь больным родителям. Уход за больными родителями-это нелегкий труд! И наследство должна получить Даша.Татьяна ЧувьюроваЗнаю ситуацию, где мать отписала свою часть квартиры на сына, мол у него же две дочки. А ухаживала ее дочь, которая приезжала каждый день из другого района, убирать, готовить, кормить, т.к. ее братец и его жена брезговали. У дочери тоже есть ребенок. И где справедливость? Считаю, что Дарья имеет право на квартиру, т.к. уход и лечение лежат полностью на ней.Виктор Белогорцевэта дрянь ради квартиры под бомжа ляжет, а родители ей нахрен не нужныЛариса Сергеевнаа младшая дочь уже легла? И они ей не нужны, что не так?МТМарина ТомашевскаяСогласно, но надо учитывать и то обстоятельство, что старшая дочь без детей, а младшая в данный момент связана по рукам и ногам семьёй. Возможно квартиру делить 1/3 и 2/3.Oksana Яу Дарьи уже большой и самостоятельный ребенок-старшеклассник,Люся ЛюсяДарья правильно ставит вопрос. По каким причинам, но младшая не помогает и помогать не собирается. Кто тащит семью, тому и квартира . Не было бы Дарьи, младшая начала искать возможности спасать родителей. Загрузив временно мужа, свёкров . Но она сейчас самоустранилась под благовидным предлогом. Ну и какие претензии?Комментировать
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