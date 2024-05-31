Иерей Алексей Поляков принял участие в мероприятии ´Детство без насилия´.

Иерей Алексей Поляков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´, принял участие в профилактическом мероприятии в рамках программы ´Детство без насилия´ Бобруйского государственного механико-технологического колледжа.
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