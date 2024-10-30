Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила общим детям о тяжелом диагнозе их отца

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис, с которой актер прожил 15 лет, рассказала, как сообщила своим маленьким дочерям Мэйбл и Эвелин о том, что их звездный отец борется с лобно-височным слабоумием и афазией.
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