Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила общим детям о тяжелом диагнозе их отца

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис, с которой актер прожил 15 лет, рассказала, как сообщила своим маленьким дочерям Мэйбл и Эвелин о том, что их звездный отец борется с лобно-височным слабоумием и афазией.