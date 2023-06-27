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Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора

Капитан «Эдмонтона» был признан самым ценным игроком для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.  Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.

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