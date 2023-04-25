Почему женщины думают,что их мужик кому-то кроме них нужен?

Сейчас наткнулась тут на пост девушки,которая замужем и у неё две подруги,которые не спешат замуж и заводить детей,свободные,работают,путешествуют и вот она старается делать так,что бы муж и подруги не пересекались,потому что может приревновать.
Сейчас наткнулась тут на пост девушки,которая замужем и у неё две подруги,которые не спешат замуж и заводить детей,свободные,работают,путешествуют и вот она старается делать так,что бы муж и подруги не пересекались,потому что может приревновать.
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