ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Платон Платонов
    А ты знаешь, что такое интуиция?! С чего ты решила, что ей можно доверять?Муж подал в суд
  • Майя Maja
    Считай дурилка, это моя интуиция подсказала ))))Муж подал в суд
  • Платон Платонов
    Ну что ты можешь знать про моё эго, сатанистка?!Муж подал в суд

Почему женщины думают,что их мужик кому-то кроме них нужен?

Почему женщины думают,что их мужик кому-то кроме них нужен?

Сейчас наткнулась тут на пост девушки,которая замужем и у неё две подруги,которые не спешат замуж и заводить детей,свободные,работают,путешествуют и вот она старается делать так,что бы муж и подруги не пересекались,потому что может приревновать.

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