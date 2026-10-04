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Татар-информ

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Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР

Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР

Фото: © Екатерина Мартынова / Российский футбольный союз Капитан сборной Намибии по футболу Деон Хотто намерен купить в Екатеринбурге бутылку русской водки и привезти ее в ЮАР.

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