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Модные дома отказались наряжать Меланию Трамп на инаугурацию ее мужа

Модные дома отказались наряжать Меланию Трамп на инаугурацию ее мужа

Известные дома моды не хотят сотрудничать с супругой Дональда Трампа.Модные дома объявили самый настоящий бойкот Мелании Трамп: они отказываются предоставлять свои наряды супруге избранного президента США.

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