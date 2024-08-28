ИМ

Ильдус Мамлеев

Когда же накроем "Искандером - М" всю Верховную Раду, во время заседания, а потом всё на происки Зе спишем без проблем, "лес рубят, щепки летят", там у нас друзей точно нет! Зе жиденко обосрется и свалит из Укропии, за ним другие из его К* потянутся, в стране хаус и не разбериха, фронт рухнет, Россия без проблем заберёт всё что ей захочется и Харьков, и Сумы, и Чернигов, и Днепропетровск, и Николаев, и Одессу, и Винницу. А ключи от Киева, на всю голову ушибленный боксер сам вынесет, он ни в каких преступления не замазано, ему бояться не чего.