Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анжела Курова
    Этой шизичке бесполезно что-либо писать. Осьмининой Наталии нет на Миртесен уже 2 недели, а ведь раньше она писала ко...Поведение страусов
  • Евгений
    А надо актерам и прочим платить больше, тогда они не только плевать на народ будут, нужду стравлять на голову. Если Ч...«Уезжай отсюда, т...
  • Elvira
    Конкретно и с примерами - это,  например, очередная вышедшая совсем недавно книга автора Наталии Осьмининой, которая ...Поведение страусов

Операция "Ликвидация": Правительственный квартал Киева под прицелом русских ракет. Контуры ответа за вторжение обрисованы

Операция "Ликвидация": Правительственный квартал Киева под прицелом русских ракет. Контуры ответа за вторжение обрисованы

Фото: Коллаж ИА Новороссия 26 августа по всей территории Украины прокатилась первая волна комбинированной атаки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда же накроем &quot;Искандером - М&quot; всю Верховную Раду, во время заседания, а потом всё на происки Зе спишем без проблем, &quot;лес рубят, щепки летят&quot;, там у нас друзей точно нет! Зе жиденко обосрется и свалит из Укропии, за ним другие из его К* потянутся, в стране хаус и не разбериха, фронт рухнет, Россия без проблем заберёт всё что ей захочется и Харьков, и Сумы, и Чернигов, и Днепропетровск, и Николаев, и Одессу, и Винницу. А ключи от Киева, на всю голову ушибленный боксер сам вынесет, он ни в каких преступления не замазано, ему бояться не чего.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх