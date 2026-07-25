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В Госдуме захотели увеличить отпуск россиян за счет одного изменения

Отпуска россиян не должны при рассчетах затрагивать выходные дни. Тогда продолжительность отдыха увеличится с 28 до 35 дней, изменения предложил внести глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

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