В Госдуме захотели увеличить отпуск россиян за счет одного изменения

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Отпуска россиян не должны при рассчетах затрагивать выходные дни. Тогда продолжительность отдыха увеличится с 28 до 35 дней, изменения предложил внести глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.