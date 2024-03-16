⏺ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Телемарафон «Спасибо за Крым!» 🟢Смотрите на наших площадках: 📺 YouTube 👉 На сайте «Крым 24» 💙 В сообществе «ВКонтакте» 📺 Rutube-канал 💬 В нашем telegram-канале @tvcrimea24 тест тест.
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⏺ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Телемарафон «Спасибо за Крым!» 🟢Смотрите на наших площадках: 📺 YouTube 👉 На сайте «Крым 24» 💙 В сообществе «ВКонтакте» 📺 Rutube-канал 💬 В нашем telegram-канале @tvcrimea24 тест тест.