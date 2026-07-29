Политика как он...
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Политика как она есть

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ВС России вновь ударили по морским судам и портам Украины

ВС России вновь ударили по морским судам и портам Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении в ночь на 29 июля серии высокоточных ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые, по данным ведомства, использовались киевским режимом для снабжения своих вооруженных сил.

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