Звездный адвокат Алешкин заявил, что в «голой вечеринке» Ивлеевой нет ничего противозаконного

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Общественность всколыхнула «Почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Адвокат Андрей Алешкин специально для «ФедералПресс» ответил, какими последствиями это грозит блогерше.
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