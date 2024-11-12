В Токио назвали позитивным заявление Москвы о готовности выстраивать отношения

Япония считает позитивным заявление президента России Владимира Путина о готовности выстраивать двусторонние отношения, но продолжит сохранять антироссийские санкции, пока сохраняется ситуация на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии