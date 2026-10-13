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Кнайсль: политические изменения в Европе не повлияют на отношение к России

Кнайсль: политические изменения в Европе не повлияют на отношение к России

Сергей Булкин/ТАСС Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль 13 октября заявила, что возможные политические перестановки в европейских странах не изменят курс в отношении России.

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