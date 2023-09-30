Гороскоп на неделю со 2 до 8 октября: непросто избежать разногласий

Гороскоп на неделю со 2 до 8 октября: непросто избежать разногласийРазвитие событий в начале недели во многом будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить спокойствие, доброжелательность и миролюбивый настрой.
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