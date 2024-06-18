Спецслужбы Турции предупредили Россию о готовящемся теракте в Москве

По данным издания, задержанные члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ) сообщили, что после нападения на концертный зал в Подмосковье планировалась еще одна атака на переполненный торговый центр в Москве.