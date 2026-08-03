Путин прибыл с визитом в Красноярск

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Красноярск, сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.Сообщается, что в Красноярск президент РФ посетил церемонию закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена».
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