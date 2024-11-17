В деревне Мокшино в новом медцентре помощь получили больше 1500 человек

Новый медицинский центр в деревне Мокшино функционирует с мая текущего года. За период своей работы он стал востребованным среди жителей деревни, Конаковского района и других округов, а также посетителей Тверской области.
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