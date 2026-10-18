Осенью 1586 года атаман Матвей Мещеряк, заключённый в самарскую тюрьму, подговорил часть гарнизона к мятежу с целью сжечь город дотла весной следующего года, но заговор был раскрыт и предотвращён.
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