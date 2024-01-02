Мышление роста: секретная практика, которая меняет жизнь Алёна ЮрьеваВ мире, где наши мысли, убеждения и взгляды на жизнь формируются еще в самом раннем детстве, существует одна потрясающая практика, способная переключить наш взгляд на себя и окружающий мир.