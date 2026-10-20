«ПСЖ» на своем поле одержал победу над «Барселоной» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.«ПСЖ» на своем поле одержал победу над «Барселоной» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.