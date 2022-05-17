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Вратарь «Бостона» Сваймен сыграет за сборную США на ЧМ по хоккею 2022. Неделькович выбыл из-за травмы

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен сыграет за сборную США на ЧМ по хоккею 2022. Он заменит в составе команды Алекса Недельковича, получившего травму нижней части тела.

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