На Земле впервые нашли космический минерал, названный в честь уральского ученого

Состав и характеристики находки ученые описали в журнале Minerals. «В ходе полевых работ в 2019 и 2021 годах в пустыне Негев в Израиле было собрано более 200 образцов фосфидсодержащей брекчии (горная порода, сложенная из угловатых обломков и сцементированная) с обломками черного слабоизмененного минерала геленита (высококальциевые породы), обогащенного сульфидами.