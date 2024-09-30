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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о раннем снятии вратаря при 1:4 с «Куньлунем»: «А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше? 6 на 4 – те же 5 на 5»

СКА уступил «Куньлуню» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Пятую шайбу команда пропустила в пустые ворота на 51-й минуте.

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