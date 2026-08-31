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Регионы России

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Li Auto запускает продажи второго поколения электрического минивэна Mega

Li Auto запускает продажи второго поколения электрического минивэна Mega

Китайская компания Li Auto объявила о старте продаж второго поколения своего электрического минивэна Mega, который поступит в продажу 2 сентября.

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