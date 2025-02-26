Эта заветная кнопка под педалью газа незаменима при обгоне на трассе, но есть нюанс

Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна. Даже не все водители с опытом знают о предназначении скрытой под педалью газа кнопки, она способна обеспечить вашей машине дополнительную мощность, но использовать эту заветную кнопку нужно с умом.