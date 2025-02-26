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За рулем

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Эта заветная кнопка под педалью газа незаменима при обгоне на трассе, но есть нюанс

Эта заветная кнопка под педалью газа незаменима при обгоне на трассе, но есть нюанс

Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна. Даже не все водители с опытом знают о предназначении скрытой под педалью газа кнопки, она способна обеспечить вашей машине дополнительную мощность, но использовать эту заветную кнопку нужно с умом.

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