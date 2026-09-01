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Царьград

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Мотоциклисты погибли в ДТП с внедорожником на трассе Ростов-Азов

Мотоциклисты погибли в ДТП с внедорожником на трассе Ростов-Азов

На трассе Ростов — Азов произошла авария с участием внедорожника, в результате которой погибли 42-летний мужчина и его 33-летняя спутница.

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