БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Как бы все эти сомовы не пытались угодить западу выиграть им никто не даст, а вот унизить и поиздеваться над позорник...«Меня терзают сму...
  • Георгий Корнев
    Вот ещё один пёрл гражданина: "От нас поехало 15 спортсменов, кто-то их осуждает, а кто-то нет. Решать все должно был...«Меня терзают сму...
  • Георгий Корнев
    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение президента США Дж...«Меня терзают сму...

Доллар закрепляет за собой звание крупнейшего мошенничества в истории человечества. ﻿

Доллар закрепляет за собой звание крупнейшего мошенничества в истории человечества. ﻿

Sage Госдолг США стремительно приближается к отметке в 35 трлн долларов. Однако нет даже призрачной надежды на то, что когда-нибудь он будет выплачен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
И после всего этого жиды жалуются на холокост. Если честно удивляет что они  ещё живут на планете.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх