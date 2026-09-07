Собянин поздравил нефтяников и газовиков и поблагодарил их за профессионализм

С профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул важность отрасли для Москвы, где нет собственных месторождений, но работает Московский нефтеперерабатывающий завод, после реконструкции ставший одним из самых чистых и современных в России.
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