Собянин поздравил нефтяников и газовиков и поблагодарил их за профессионализм

С профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул важность отрасли для Москвы, где нет собственных месторождений, но работает Московский нефтеперерабатывающий завод, после реконструкции ставший одним из самых чистых и современных в России.