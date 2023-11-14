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Закон, порядок, государство

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Скончался первый заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Павел Ушаков

Скончался первый заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Павел Ушаков

Скоропостижно скончался первый заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Ушаков Павел Викторович.

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