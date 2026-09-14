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Корейский миллиардер Квон Хёк Бин выплатит экс-жене рекордные 1,9 млрд долларов

Корейский миллиардер Квон Хёк Бин выплатит экс-жене рекордные 1,9 млрд долларов

Корейский миллиардер Квон Хёк Бин, состояние которого оценивается в 3 млрд долларов, выплатит рекордные 1,9 млрд долларов отступных бывшей супруге Ли Хва Джин.

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