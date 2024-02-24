Суд одобрил признание Binance вины и штраф в размере $4,3 миллиарда Американский ...

Суд одобрил признание Binance вины и штраф в размере $4,3 миллиардаАмериканский суд накануне одобрил признание вины руководством криптобиржи Binance в нарушении законов об отмывании денег и неспособности администрации платформы обеспечить внутренний контроль.
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